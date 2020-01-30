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Avusturya Bozkurt işareti yapan Türk şoförleri işten kovdu

Viyana Belediyesi, sosyal medya üzerinden "Bozkurt" işareti yaptıkları görüntüleri paylaşan 4 Türk otobüs şoförünün işine son verdi.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 23:47..
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Avusturya Bozkurt işareti yapan Türk şoförleri işten kovdu

Avusturya'nın Viyana şehrinde, şehir hatlarında otobüs şoförü olarak çalışan birkaç Türk, Bozkurt işareti yaparken çektikleri görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Bunun üzerine, Viyana Şehir Hatları (Wiener Linien) Sözcüsü Christoph Heshmatpour, basına yaptığı açıklamada, Şehir Hatlarına ait bir otobüs parkında kaydedildiği tespit edilen görüntülerdeki 'Bozkurt' işareti yapan 4 çalışanın işten çıkartıldığını söyledi.

Heshmatpour, görüntülerde yer alan ancak Bozkurt işareti yapmayan diğer şoförlere ilişkin de soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Avusturya Bozkurt işareti yapan Türk şoförleri işten kovdu

AVUSTURYA'DA BOZKURT İŞARETİ YASAK

Avusturya'da 1 Mart 2019'da 'aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele' gerekçesiyle aralarında Bozkurt sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan 'Sembol Yasası' yürürlüğe girmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere Avusturya'da yaşayan Türk ve Müslümanların tepki gösterdiği sembol yasasına aykırı davranılması durumunda 4 bin euroya kadar para veya bir ay hapis cezası öngörülüyor.

Avusturya Bozkurt işareti yapan Türk şoförleri işten kovdu

Avusturya Bozkurt işareti yapan Türk şoförleri işten kovdu

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