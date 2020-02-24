taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1017
Euro
6.6047
Altın
1661.44
Borsa
116829.39
Gram Altın
325.567
Bitcoin
59827.99

Avusturya, İtalya'dan tren seferlerini durdurdu

Avusturya Federal Demiryolları koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.

AA | 24.02.2020 - 06:51..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.

Avusturya, İtalya'dan tren seferlerini durdurdu

BELİRSİZ BİR SÜREYE KADAR ERTELENDİ

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA’ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.

Avusturya, İtalya'dan tren seferlerini durdurdu

500 YOLCU, İTALYA TARAFINDA BEKLİYOR

Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.

İTALYA, SEFERLERİN DURDURULMASINA TEPKİLİ

Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
İtalya’da koronavirüsten 3. ölüm
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 1 ölüm daha yaşandı.
Almanya’da nargile kafeye silahlı saldırı
Stuttgart kentinde bir nargile kafeye silahla ateş açılırken, olayda sadece maddi hasar meydana geldi.
Zelenskiy: Virüs gerginliğinin sorumluları hesap verecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da korona virüsü nedeniyle yaşanan gerginliğe sebep olanların hesabını vereceklerini söyledi.
İtalya'da 24 saatte 17 koronavirüs vakası ve 1 ölüm
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
Dublör Hughes Barstow dışındaki roket kazasında öldü
94
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
Şişli'de AVM'nin çatı katından düşen şahıs öldü
3
Mustafa Cengiz: Mayıs’ta ipi göğüsleriz
Mustafa Cengiz: Mayıs’ta ipi göğüsleriz
10
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
Cengiz Ünder'li Roma, galibiyet hasretine son verdi
1
Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı
Kapatılan İran sınırında yüzlerce Pakistanlı mahsur kaldı
4
Denizli’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Denizli’de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
2
İsrail'de 2. koronavirüs vakası
İsrail'de 2. koronavirüs vakası
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir