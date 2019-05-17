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Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturyalı vekil Martha Bissmann , ülkede yaasallaştırılan başörtü yasağını protesto etmek için Ulusal Meclis'te başörtüsü taktı.

AA | 17.05.2019 - 02:43..
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Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avrupa'nın İslam'a bakışı giderek acımasız ve sert bir hale dönüşüyor. Özellikle İslam'ı mücadele edilmesi gerekilen bir fikir olarak gören pek çok ülke, başörtüyü yasaklama girişimlerinde bulunuyor.

Bunların da başında Avusturya var.

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

MECLİSTE PROTESTO

Avusturyalı milletvekili Martha Bissmanni Müslümanlara yönelik başörtü yasağını protesto ederek Meclis'te başörtüsü taktı.

Bissmann, Avusturya meclis kürsüsünden "Başörtüsü taktım, şimdi farklı insan mı oldum? Evet, bana bakın, sizce ne değişti? Hala vekil değil miyim? O özgür, feminist ve mezhebe bağlı olmayan kadın değil miyim?" Müslüman kadınlardan çok şey öğrenebiliriz." diye tepki gösterdi.

Avusturya meclisinde başörtülü protesto VİDEO

MÜSLÜMANLARA KARŞI AYRIMCILIK

İslam dininin resmen kabul edildiği ve 700 binin üzerinde Müslüman'ın yaşadığı Avusturya'da, Müslüman kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen yasa, Müslüman azınlığa dair sistemli ayrımcılığı ortaya çıkardı.

"İlkokul öğrencilerinin 10 yaşına kadar başlarını örtecek şekilde dini inançları temsil eden kıyafetleri giymesi yasaklanmıştır." ifadesine yer verilen yasa metninde, yeni düzenlemeye aykırı davranan ailelerin 440 avroya (yaklaşık 3 bin Türk lirası) kadar para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor. .

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