taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8383
Euro
6.5703
Altın
1326.79
Borsa
90345.63
Gram Altın
248.74

Avusturya polisinden çevre eylemcilerine sert müdahale

Avusturya'da çevreciler başkent Viyana'da eylem gerçekleştirirken polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 03:10..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Avusturya'da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla başkent Viyana'da toplandı. Bir meydanda gösteri düzenleyene eylemcilere polisler müdahale etti.

Gruba dağılması yönünde uyarıda bulunan polisler, göstericilere müdahale etti.

Avusturya polisinden çevre eylemcilerine sert müdahale

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Polislerin göstericilere müdahalesi sert oldu. "Dağılın" çağrılarını dinlemeyen eylemcilere polisler güç kullandı. Yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan eylemcilere şiddet uygulandı.

Avusturya polisinden çevre eylemcilerine sert müdahale

Avusturya polisinden çevre eylemcilerine sert müdahale VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

Irak'ta bayram için hilal gözleniyor

76
Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

Karpuzlar yola saçılınca kara yolu ulaşıma kapandı

24
ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri çalınmış olabilir

5
Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 5 yaralı

3
Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

Ev hapsindeki iş insanı cinayetine 6 tutuklama

1
Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

Hint askeri uçağı 13 mürettebatıyla kayboldu

3
İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

İngiltere Kraliçesi'nden Trump onuruna akşam yemeği

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir