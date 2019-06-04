Avusturya'da çevreciler, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla başkent Viyana'da toplandı. Bir meydanda gösteri düzenleyene eylemcilere polisler müdahale etti.

Gruba dağılması yönünde uyarıda bulunan polisler, göstericilere müdahale etti.

YERLERDE SÜRÜKLENDİLER

Polislerin göstericilere müdahalesi sert oldu. "Dağılın" çağrılarını dinlemeyen eylemcilere polisler güç kullandı. Yerlerde sürüklenerek gözaltına alınan eylemcilere şiddet uygulandı.

Avusturya polisinden çevre eylemcilerine sert müdahale VİDEO