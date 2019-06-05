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Avusturya polisinin işkence görüntüleri

'Batı medeniyeti' diye övünenlerin izlemesi gereken videoda fiziksel ve psikolojik işkencenin görüntüleri yer alıyor.

Haber Merkezi | 05.06.2019 - 09:59..
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Avusturya polisinin işkence görüntüleri

Türkiye'deki eylemlerde polisin en ufak bir müdahalesinde 'orantılı güç' kullanımı üzerinden yaygara koparanlar, Avusturya polisinin uyguladığı işkenceye acaba ne diyecek.

EYLEMCİNİN KAFASINI TEKERLEĞİN ALTINA KOYDULAR

Viyana'da geçtiğimiz hafta düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan bir eylemci polis minibüsünün altına yatırıldı. Kafası tekerleğin önüne gelecek şekilde yerleştirilen eylemci, minibüsün hareket etmesiyle son anda eylemciyi sürükleyerek aracın altından çekiyor. O anlarda eylemcilerin çığlıkları ise videoya yansıdı.

Avusturya polisinin işkence görüntüleri VİDEO

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