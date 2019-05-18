Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Alman Der Spiegel ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin online sayfalarında yer alan bir videoda, FPÖ Genel Başkanı Strache ve partinin Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus’un, zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşme yer alıyor.

"2 MİLYON EURO VER, KAZANIRSAK İHALELER RUSYA'YA"

Görüntülerde Strache’nin, kimliği belirsiz Rus kadına seçim öncesi partilerine 500 bin ile 2 milyon euro (yaklaşık 3 milyon 500 bin ile 13 milyon 500 bin Türk lirası) arasında yardım yapılması durumunda, bazı devlet ihalelerinin Rusya’ya verilmesi hususunda yardımcı olabileceği yönünde ifadeler kullandığı belirtiliyor. Strache’nin, yardımların bir vakıf üzerinden maliyeye bildirilmeden yapılması gerektiğini söylediği aktarılıyor.

Meclis Grup Başkanı Johan Gudenus

"GÖRÜNTÜLER, İBİZA ADASI-2017'YE AİT"

Görüntülerin İspanya’nın İbiza Adası'nda, 2017 seçimleri öncesi gizli kamerayla çekildiği belirtiliyor.

Basının "İbiza skandalı" olarak adlandırdığı olaya ilişkin Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Christian Pilnacek, yaptığı açıklamada, Yüksek Devlet Savcılığı'nın görüntülerin incelenmesi için talimat verdiğini söyledi.

BAŞBAKAN KURZ'A TEPKİLER

Ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi Wagner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Strache ve FPÖ'lü Gudenus'un bugün itibarıyla istifa etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sebastian Kurz, bizim uyarılarımıza rağmen bu parti ile koalisyon kurdu. Şimdi sorumluluk üstlenme zamanı. Yarın Cumhurbaşkanına giderek, Başbakan Yardımcısının görevden alınmasını gerektiren süreci başlatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

FPÖ Genel Başkanı Strache (solda), Başbakan Sebastian Kurz ile birlikte.

"DOĞRU İSE İSTİFA ETMELİLER"

Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer bu haber ve görüntüler doğru ise bir şey çok açık, Strache ve Gudenus istifa etmelidir. Bu hükümetin sonunun geldiğini Başbakan Sebastian Kurz’un da görmesi gerekir." şeklinde konuştu.

"BAŞBAKAN, STRACHE'Yİ GÖREVDEN ALMALI"

Mecliste grubu bulunan Liste Jetzt oluşumu Meclis Grup Başkanı Wolfgang Zinggl de Avusturya’nın Başbakan Yardımcısı Strache’ye artık daha fazla katlanmaması gerektiğini belirterek, “Başbakan Kurz, bir an evvel Strache’yi görevden almalıdır.” dedi.