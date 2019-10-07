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Avusturya’da aşk katliamı: 5 ölü

Tirol eyaletine bağlı Kitzbühel kasabasında 25 yaşında bir kişi, aynı evde bulunan 5 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

AA | 07.10.2019 - 07:52..
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Tirol Emniyet Müdürü Walter Pupp, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir kişinin suç aletiyle karakola gelerek teslim olduğunu ve 5 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.

KIZ ARKADAŞINI, VE AİLESİNİ KATLETTİ

Pupp, 25 yaşındaki kişinin, kız arkadaşının Kitzbühel kasabasındaki evine giderek önce kızın babası, erkek kardeşi ve annesini, daha sonra kızın bulunduğu odaya giderek kızı ve yeni erkek arkadaşını öldürdüğünü ifade etti.

KISKANÇLIK KATLİAMI

Zanlının 19 yaşındaki kız arkadaşından iki ay önce ayrıldığı bilgisini paylaşan Pupp, kızın yeni bir erkek arkadaş edinmesini kaldıramayan zanlının cinayetleri kıskançlık nedeniyle işlediğini ifade etti.

Avusturya’da aşk katliamı: 5 ölü

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