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Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

Bugün yapılan erken genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz, yüzde 37'lik oy oranıyla seçimin açık ara kazananı oldu.

AA | 30.09.2019 - 04:33..
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Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

Avusturya'da günün kazanı Türk düşmanlığı ile tanınan Sebastian Kurz...

Ülkede  6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi dün yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

İHALE PAZARLIĞI OY KAYBETTİRDİ

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonrasında gidilen erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.

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