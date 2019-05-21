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Avusturya’da koalisyon hükümeti dağılıyor

Avusturya’da Başbakan Kurz, patlak veren video skandalı sonrası koalisyon ortağı FPÖ’lü İçişleri Bakanı Kickl’in görevden alınmasını önerdi. FPÖ ise kabinedeki tüm bakanlarını çekeceğini duyurdu.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 06:15..
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Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin yer aldığı video skandalının ardından ülkedeki koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, yaşanan siyasi krize ilişkin Pazartesi akşamı bir açıklama yaptı.

KOALİSYON DAĞILIYOR

Kurz Viyana'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e koalisyon ortağı FPÖ'lü İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in görevden alınmasını önerdiğini söyledi.

Avusturya’da koalisyon hükümeti dağılıyor

Başbakan Kurz, hükümetin hareket kabiliyetinin korunması için bu adımın gerekli olduğunu vurguladı. Eylül ayında yapılacak erken seçimlere kadar sürecin "olabildiğince düzenli" bir şekilde geçilmesi gerektiğini ifade eden Kurz, boşalan bakanlık koltuğuna da bir uzman ya da üst düzey bir memurun atanabileceğini belirtti.

Avusturya’da koalisyon hükümeti dağılıyor

HÜKÜMET ORTAĞI BAKANLARINI ÇEKİYOR

Başbakan Sebastian Kurz’un genel başkanlığını yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ile koalisyon hükümeti ortağı FPÖ’nün parti sözcülüğü ise bunun üzerine hükümette yer alan tüm bakanların görevden çekileceğini duyurdu. Avusturya Haber Ajansı APA’ya göre Avusturya Parlamentosu’nda Başbakan Sebastian Kurz’a karşı bir güvensizlik oylaması yapılması durumunda FPÖ buna destek verecek.

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