Avusturya’da koronavirüsten ilk ölüm

1 Twitter, koronavirüs nedeniyle personeline talimat verdi Koronavirüs salgını nedeniyle önlem anlam twitter, personelinin evden çalışacağını belirtti.

2 Mehmet Akif Ersoy ve vatan sevgisiyle ulusumuza kazandırdıkları Bugün İstiklal Marşımız da 99 yaşında! Ayrıca bugünü, ulusumuza “İstiklal Marşı”nı hediye eden Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü olarak da kutluyoruz...

3 Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, saldırıda hayatını kaybetti.

4 Beat Kuşağının kurucusu Jack Kerouac Beat Kuşağı edebiyat hareketine öncülük etmiş, Yolda romanı ile bu kuşağı ve tüm Amerika’yı keşfedişini anlatan, hep kendini arayan ve kayboluşunu kabul eden yazar, Jack Kerouac’ın hayat hikâyesidir.

5 Jack Kerouac kimdir Beat Kuşağı edebiyat hareketine öncülük etmiş, Yolda romanı ile bu kuşağı ve tüm Amerika’yı keşfedişini anlatan, hep kendini arayan ve kayboluşunu kabul eden yazar, Jack Kerouac’ın hayat hikâyesidir.

6 Yasmin Erbil: Abartıyorsun demeyin bana Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından İtalya'da okuyan arkadaşıyla yazışmalarını paylaştı.