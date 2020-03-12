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Avusturya’da koronavirüsten ilk ölüm

Hayatını kaybeden 69 yaşındaki kişi, geçtiğimiz ay İtalya'dan ülkesine döndü.

AA | 12.03.2020 - 13:58..
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Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya'da, ilk ölüm gerçekleşti.

Başkent Viyana’da, koronavirüs nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

İTALYA'DAN DÖNDÜ

Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin, Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde koronavirüs için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.

Avusturya’da koronavirüsten ilk ölüm

ÇEŞİTLİ HASTALIKLARI VARDI

Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

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