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Avusturya'da Türk iş yerine ırkçı saldırı

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletine bağlı Bregenz kentinde bir Türk'e ait iş yerine ırkçı saldırı düzenlendi.

AA | 02.12.2018 - 20:04..
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Yurt dışında Türk vatandaşlarına karşı ırkçı yaklaşımlar devam ediyor. Avusturya'nın Bregenz kentinde uzun yıllardır esnaflık yapan Engin Karabulut'un işletmesine yönelik gerçekleştirilen saldırıda, iş yerinin camları kırılırken, işletmenin önüne domuz bibloları bırakıldı.

İKİNCİ DEFA SALDIRILDI

İş yerinin sahibi Karabulut, yaptığı açıklamada, işletmesine ikinci defa saldırıldığını belirterek, bu defa saldırganların iş yerine daha fazla zarar verdiğini söyledi.

Karabulut, ülkedeki ırkçı siyasi söylemin bu ve benzeri olayların artış göstermesine neden olduğunu vurgulayarak, "Irkçı söylemler arttığı müddetçe bu olaylar da artacaktır. Siyasilerin ırkçı söylemleri azaltmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

SİYASİ OLAYLARDAN DOLAYI

Avusturya vatandaşı Karabulut, 40 yıldır barış içinde yaşadıklarını kaydederek, son yıllarda yaşanan siyasi gelişmelerin toplumu kutuplaştırdığını ifade etti.

Karabulut, "Ne kadar saldırı olursa olsun, biz Avusturya'da yaşıyoruz. Avusturya kanunlarına her zaman saygılı olduk. Avusturya'yı seviyoruz, böyle saldırılar ile bizi yıldıramazlar." diye konuştu.

Öte yandan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin saldırganları yakaladığı öğrenildi.

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