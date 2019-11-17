Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek gösteriler, Avrupa'nın her yerinde sürerken, bu mitingleri demokratik bir şekilde protesto eden Türk vatandaşları saldırıya uğruyor.

TERÖR YANDAŞLARININ YÜRÜYÜŞÜNÜ ÇEKERKEN SALDIRIYA UĞRADI

WhatsApp hattımıza gelen videoda, Avusturya'nın İnnsbruck kentinde yine polis korumasındaki PKK yandaşlarının gösterisini görüntüleyen bir Türk vatandaşı, sadece yürüyüşü kayda aldığı için saldırıya uğradı.

Türk vatandaşının verdiği bilgiye göre saldırgan, cep telefonunu elinden almaya çalırken, polis de saldırganı uyaracağına mağdur Türk vatandaşını, görüntüyü internette yayınlamaması konusunda uyardı.

Avusturya'da YPG gösterisini çeken Türk'e saldırı