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Avusturya’dan gelen aile kaza yaptı: 6 yaralı

Gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

İHA | 03.08.2019 - 17:15..
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Aksaray-Konya karayolu 60. kilometresinde, Avusturya’da yaşayan ve Türkiye’ye izne gelen 6 kişilik aile, memleketleri Yozgat’a giderken kaza yaptı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Fatih E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ve aynı aileden Ümran E., Fatmanur E., Zeynep E., Figen E. ve Aziz E. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Avusturya’dan gelen aile kaza yaptı: 6 yaralı

Avusturya’dan gelen aile kaza yaptı: 6 yaralı

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