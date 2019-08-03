Avusturya’dan gelen aile kaza yaptı: 6 yaralı

Aksaray-Konya karayolu 60. kilometresinde, Avusturya’da yaşayan ve Türkiye’ye izne gelen 6 kişilik aile, memleketleri Yozgat’a giderken kaza yaptı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Fatih E. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Aksaray istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole takla attı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ve aynı aileden Ümran E., Fatmanur E., Zeynep E., Figen E. ve Aziz E. yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla Konya’da çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.