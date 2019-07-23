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Avusturyalı doktor erkek çocuklarını tacizle suçlanıyor

Avusturya’da bir doktorun 15 yıl boyunca çoğu 14 yaşın altında en az 95 erkek çocuğu taciz ettiği belirtildi.

Detay Haber | 23.07.2019 - 16:13..
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Avusturya’nın kuzeyindeki Wels şehrinde bir doktor 15 yıl boyunca en az 95 erkek çocuğu taciz etmekle suçlanıyor.

"TIBBİ İŞLEM YAPIYORUM" DİYEREK KANDIRDI

Savcıların verdiği bilgiye göre, doktora tedavi için gelen ve tacize uğrayan çocukların çoğunun 14 yaşın altında olduğu bildirildi. Doktorun, çocukları ‘tıbbi bir işlem yaptığını’ söyleyerek kandırdığı aktarılıyor.

Çocuklardan birinin şikâyeti üzerine doktor ocak ayında tutuklandı.

95 ÇOCUK ŞİKAYETÇİ OLDU

Tutuklama haberinin duyulmasıyla, doktorun önceki mağdurlarından da şikâyetler yağdı. Şu ana kadar 95 çocuk doktordan şikâyetçi oldu. Aylarca süren soruşturma kapsamında yetkililer, suçlamaların 2000’li yılların başına kadar gittiğini saptadı.

15 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Güvenlik gerekçesiyle doktorun ve çocukların kimlikleri açıklanmadı, ancak Avusturya medyası doktorun Wels’in küçük bir kasabasında hizmet verdiğini duyurdu. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hâkim karşısına çıkacak olan doktor, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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