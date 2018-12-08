Avusturya'nın Rusya ziyaretine güvenlik engeli

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneisl, Rusya ziyaretini iptal ettiği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. Kneisl, olası istihbarat faaliyetlerinden şüphe duyması sebebi ile ziyaretin iptal edildiği yönündeki bilgiyi yalanlayarak, ziyaretin iptal edilmediğini, güvenlik zafiyeti olabileceği şüphesi ile ertelediğini belirtti.

Kneisl, “Evet, Rusya ziyareti yeniden programlandı. Soçi Diyalog Forumunu katılmaya niyetlendik ama casusluk olayı yüzünden ziyareti erteledim” ifadelerini kullandı.

RUSYA İLE İLİŞKİLER KUVVETLİ

Kneisl ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostluk ilişkileri daha önce medyaya yansımıştı. Kneisl, Putin’i düğününe davet etmiş, düğün töreninde ikilinin dans ettiği anlar renkli görüntüler oluşturmuştu.