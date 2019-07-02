Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bugün Başakşehir Ayazma projesi için kura çekimi yapacak.

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Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile birlikte bir AVM'de para üstü istediği için bahşiş krizi yaşayan Murat Boz, "Eğer bahşiş verilecekse, buna biz karar veririz” dedi.