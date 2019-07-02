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Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

Sarı, yeşil ve kızıl renklerinin eşsiz uyumuyla gün batımında ayçiçeği tarlasının havadan çekilen masalsı görüntüleri, kendine hayran bıraktı.

İHA | 02.07.2019 - 09:21..
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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

Kızıla bürünen gökyüzünde uçsuz bucaksız gözüken ayçiçeği tarlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlaların sarı ve yeşile bürünmüş görüntüsü, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor.

Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

Yolda aracı ile ilerleyen birçok kişi, ayçiçeği tarlalarını gördüklerinde araçlarından inip tarlada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

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