Ayçiçeği tarlalarında gün batımı

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.
Kızıla bürünen gökyüzünde uçsuz bucaksız gözüken ayçiçeği tarlaları, güzel görüntüler oluşturdu. Ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlaların sarı ve yeşile bürünmüş görüntüsü, vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor.
Yolda aracı ile ilerleyen birçok kişi, ayçiçeği tarlalarını gördüklerinde araçlarından inip tarlada fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.