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Ay-yıldızlı elmalara talep arttı

Bir çiftçi uyguladığı yöntemle ay-yıldızlı elma üretti.

AA | 31.10.2019 - 18:18..
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Kars'ın Kağızman ilçesi Zuvar Mahallesi’nde elma üretimi yapan Ebubekir Arat, tadı ve aromasıyla tescillenen yöreye ait uzun elmayla ilgili farklı bir projeye imza attı.

Ülke genelinde düzenlenen fuarlara ürettiği uzun elmalarla katılan Ebubekir Arat, ay-yıldız figürlü elma yetiştirdi.

Arat, yaz aylarında ağaç dallarında yetişmeye başlayan elmaların üzerine ay-yıldızlı etiketler yapıştırdı. Elmalar hasat zamanına geldiğinde üzerlerinde ay-yıldız figürü ortaya çıktı. Bu yaz sezonu ay-yıldız figürlü 7 bin elma yetiştiren Arat, bunları gelen siparişler üzerine yurt geneline satmaya başladı.

Ay-yıldızlı elmalara talep arttı

İÇİMİZDEKİ BAYRAK SEVGİSİNİ ELMALARIMIZA YANSITTIK

Elmalara ilginin yoğun olduğunu belirten Ebubekir Arat, "Uzun elma henüz ağaç dalında yetişirken ay-yıldız figürlerini üzerine yapıştırıyorum. İçimizdeki bayrak sevgisini elmalarımıza yansıttık." dedi.

Ay- yıldız figürü bulunan elma üretti VİDEO

Ay-yıldızlı elmalara talep arttı

Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderdiklerini belirten Arat şöyle konuştu: "Şu anda elimizde 7 bin adet mevcut. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Ay yıldızlı elmalarımızın siparişleri oldukça yoğun. 3'lü paketler halinde 20 TL'ye satıyoruz. Ayrıca bir kasa uzun elma alana hediye olarak yanında bir adet ay- yıldız figürlü elma hediye ediyoruz."


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