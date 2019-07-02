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Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1976'da yanlışlıkla 217 dolara sattığı Ay'a ilk ayak basılan anın görüntülerinin yer aldığı 3 kaset, açık artırmayla satılacak.

AA | 02.07.2019 - 21:27..
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Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Ay'a ayak basılmasının 50. yıl dönümü olan 20 Temmuz'da, bu tarihi anın görüntüleri müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak.

2 MİLYON DOLARA ALICI BULACAK

Bugüne kadar korunan 2,5 saatlik görüntülerin yer aldığı 3 kaset için açılış fiyatı 700 bin dolar olarak belirlendi.

Kasetlerin 2 milyon dolara alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Ay'a ayak basılan anın görüntüleri açık artırmaya çıkıyor

Görüntülerde, Astronot Neil Amstrong'un Ay'a ilk ayak bastığı an ve ABD'nin o dönemki başkanı Richard Nixon'ın konuşması yer alıyor.

Söz konusu görüntülerin yer aldığı kasetler, 1976'da o dönem NASA stajyeri olan Gary George'a, bir açık artırmada yanlışlıkla diğer 65 kasetle 217 dolar 77 cente satılmıştı.

NASA'dan aldığı kasetlerin bazılarını yerel televizyonlara satan George, söz konusu 3 kaseti babasının tavsiyesi üzerine elinde tutmuştu.

Ay'a ayak basılmasının 40. yıl dönümü için NASA'nın kasetlerin peşine düşmesi üzerine George, kasetleri ilk kez izlemiş ve aranan görüntülerin kendisinde olduğunu fark etmişti.

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