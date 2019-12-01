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Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

Şanlıurfa'da gerçekleşen kazada, ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkışan kadının acı dolu anları görüntülendi.

İHA | 01.12.2019 - 13:25..
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda, Hasan D. kontrolündeki 11 DP 565 plakalı otomobil, İsmail K. yönetimindeki 63 YL 954 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet üzerinde bulunan kadının ayağı motosiklet ile otomobil arasında sıkıştı.

DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kaza sonrası bir süre, çaresizce acı içinde yardım bekleyen kadının imdadına belediye çalışanı olan yakını ile çevredekiler yetişti.

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

Ayağı otomobil ile motosiklet arasına sıkıştı

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