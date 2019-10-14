Ayağı sakat atla hurda toplayan vicdansız

İstanbul'da sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, bir vatandaşın defalarca uyarılmasına rağmen sakat atla hurda toplamaya devam ettiği görüldü.

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin, Halkalı'da çekildiği ortaya çıktı. Ayağı sakat olduğu görülen atla hurda toplayan kişiye, vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

UYARILMASINA RAĞMEN ÇALIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Görüntüleri çeken vatandaş, defalarca uyarılmasına rağmen sakat atın çalıştırılmaya devam ettiğini anlattı.

Ayağı sakat atla hurda toplayan kişiye tepki





