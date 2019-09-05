Ayağına çivi battı, yaşama tutunamadı

İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına, geçen ay çivi battı.
AYAĞINA ÇİVİ BATTI
Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi; ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü.
21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı.
Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.