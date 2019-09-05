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Ayağına çivi battı, yaşama tutunamadı

Ayağına çivi batan 2 aylık hamile Aycan K., tetanos tanısıyla tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA | 05.09.2019 - 14:44..
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İstanbul’dan fındık bahçesine çalışmak için ailesiyle birlikte Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen Aycan Kara’nın ayağına, geçen ay çivi battı.

AYAĞINA ÇİVİ BATTI

Çiviyi çıkaran Aycan Kara, 10 gün sonra rahatsızlanınca ailesi tarafından Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aycan Kara, tedavisinin ardından geri gönderildi; ancak bir süre sonra fenalaşınca tekrar hastaneye götürüldü.

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Aycan Kara, yoğun bakıma alındı.

Tetanos tanısı konulan Aycan Kara, yoğun bakım ünitesinde 11 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Olaydan 21 gün sonra yaşamını yitiren Aycan Kara, İstanbul’da toprağa verildi.

Ayağına çivi battı, yaşama tutunamadı

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