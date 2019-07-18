Yenice köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Verilen adrese, elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
DOĞAL ALANINA BIRAKILDI
Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı.
Ayağına poşet takıldığı için uçamayan leylek kurtarıldı. Ekipler, yaralı olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği yaşam alanına bıraktı.
Ayağına dolanan çöpler yüzünden uçamayan leylek VİDEO