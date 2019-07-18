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Ayağına dolanan çöpler yüzünden uçamayan leylek

Isparta'da yuva yaptığı elektirk direğinde ayağının poşete takılması sonucu mahsur kalan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 18.07.2019 - 16:22..
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Yenice köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin uçamadığını gören Coşar Dülger, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Verilen adrese, elektrik arıza ekibi ile Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

DOĞAL ALANINA BIRAKILDI

Direkteki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye erleri, merdivenli araç ile yuvaya ulaştı.

Ayağına poşet takıldığı için uçamayan leylek kurtarıldı. Ekipler, yaralı olup olmadığını kontrol ettikleri leyleği yaşam alanına bıraktı.

Ayağına dolanan çöpler yüzünden uçamayan leylek VİDEO

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