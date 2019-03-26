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Ayakkabı çalan gençler polise otostop çekti

Şaka gibi olayda, Samsun’un Bafra ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan 3 şahıs, sivil polis aracına otostop çekince yakayı ele verdi.

İHA | 26.03.2019 - 08:59..
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Gaziosmanpaşa Mahallesi Stat Caddesi’nde çaldıkları ayakkabılarla yürüyen ve alkollü olan 3 genç çok yanlış bir araçtan yardım istedi.  Polise takılan şahıslar gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

''ORAYA BIRAKAMAYIZ AMA KARAKOLA GÖTÜRÜRÜZ''

Gece devriyesinde bulunan Asayiş Büro ekiplerini tanımayan alkollü 3 şahıs, Tofaş Kavşağı’nda otostop çekerek kendilerini 19 Mayıs ilçesine götürmelerini söyledi. Yanlarında duran sivil polisler "Sizi 19 Mayıs’a götüremeyiz ama isterseniz karakola götürürüz" dedi.

Ayakkabı çalan gençler polise otostop çekti

ELİNDEKİ ÇALINTI AYAKKABI POLİSİN GÖZÜNE TAKILDI

19 Mayıs’a götürmeleri yolunda ısrar eden şahısların elindeki poşet polislerin dikkatini çekti. Asayiş Büro ekipleri araçtan inerek poşette ne olduğunu sordu. Ayakkabı olduğunu, çöpten bulduklarını söylemeleri üzere şahıslardan şüphelenen polisler, Kaan K., Fatih K. ve Ebubekir M. isimli 3 şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

KAMERA ELE VERDİ, TUTUKLANDILAR

Emniyette apartmandan ayakkabı çalındığı ihbarı yapılması üzere kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şahısları tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine çıkartılan 3 şahıs tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi.

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