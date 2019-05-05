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Ayakkabı deposunda yangın paniği

Bir ayakkabı deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İHA | 05.05.2019 - 20:40..
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Yusuf Mıhçı isimli vatandaşa ait ayakkabı dükkanının çatısında yangın çıktı.

Ahşap malzemelerin tutuşması ile hızla yayılan alevler çatıyı kapladı. Metrelerce yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

TÜPLERİN YANMAMASI İÇİN ÇABA HARCANDI

Çevredeki işyerlerini de tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangının özellikle yan tarafta bulunan lokantaya ait mutfak tüplerine ulaşmaması için çaba gösterdi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Ayakkabı deposunda yangın paniği

Yangının devam ettiği sırada içerideki malzemeleri kurtarmak isteyen vatandaşlar, işyerinin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, mutfak tüplerinin patlama ihtimaline karşı bulvardaki trafiği çift yönlü olarak keserken meraklı kalabalığı uzaklaştırmak ise hiç de kolay olmadı. Yangını öğrenip işyerine gelen dükkan sahibi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Büyük çapta maddi hasara neden olan yangının, maç izlemeye giden taraftarların çatıya attığı meşale sonucunda çıktığı iddia edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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