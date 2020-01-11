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Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı

Gaziantep'te camide kalan bir evsizin ayakkabıyı çaldığı o anlar, herkesi şaşırttı.

İHA | 11.01.2020 - 11:40..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Dervişiye Camisi'nde, cemaatin ayakkabısını çalan hırsızın güvenlik kamerasına yansıyan ilginç görüntüleri dikkat çekti.

ÇALACAĞI AYAKKABIYI ÖNCE KOKLADI

Geceyi camide geçiren ve kimliği belirsiz şahıs, cami görevlisinin ikazı üzerine yattığı yerden kalkarak, ayakkabıların bulunduğu bölüme yöneldi.

Gözüne kestirdiği ayakkabıları alarak koklayan hırsız, daha sonra ayakkabıları giyerek kayıplara karıştı.

Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı


HIRSIZIN HAREKETLERİ ŞAŞIRTTI

Cami görevlisi Emin Soylu, hırsızın rahat tavırları ve ayakkabıyı almadan önce koklamasının hem kendisini hem de kamera görüntülerini izleyenleri şaşırttığını belirterek, "Kamera görüntülerinde uyandırdığım şahıs, herkes gibi ayakkabılara yöneliyor. Ayakkabılıkta bulunan bir ayakkabıyı alıyor, sonra giymek için yere oturuyor. Bu arada ise ayakkabıları kokluyor, herhalde kokmadığını anlayınca ayakkabıyı giyerek gidiyor. Bu görüntüler bizi hem üzdü hem de düşündürdü. Ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemedik." diye konuştu.

Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı

HIRSIZDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan camide ayakkabısız kalan şahıs, camide bulunan terlikleri giyerek evine dönerken, ayakkabılarını çalan ve kimliği bilinmeyen hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı

Ayakkabı hırsızı, önce kokladı sonra çaldı


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