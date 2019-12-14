Ayakkabı hırsızının rahat tavırları dikkat çekti

İstanbul Kağıthane’de, sabah saatlerinde binaya giren bir şahıs tüm katları tek tek dolaşarak kapı önlerine bırakılan ayakkabıları alıp kayıplara karıştı.

AYAKKABILARI GÖREMEYİNCE ŞOKA GİRDİLER

Sabahleyin işe gitmek için dışarı çıkan apartman sakinleri ise gece kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabıları yerinde görmeyince neye uğradığını şaşırdı.

Durumu ilk olarak bir mobil uygulama üzerinde oluşturdukları bina üyeleri arasındaki sohbet grubunda birbirleriyle paylaşan apartman sakinleri, binadaki birçok kişinin ayakkabısının çalındığını fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ, HIRSIZIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bunun üzerine binanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Bir hırsızın onlarca ayakkabıyı çalıp ellerini kollarını sallayarak binadan ayrıldığı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

SOKAKTAKİ TÜM BİNALARA GİRMİŞLER

Polisin yaptığı inceleme sonucunda, aynı saatlerde sokaktaki diğer binalarda da benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı, şüphelilerin aynı sokakta bulunan birçok apartmana girerek vatandaşların ayakkabılarını çaldığı öğrenildi.

Ayakkabı hırsızının pes dedirten rahatlığı

''KAPIMIZIN ÖNÜNE KADAR GELMELERİ GERÇEKTEN KORKUTUCU''

Kapısının önüne bıraktığı 4 çift ayakkabısı çalınan Melek Alptekin, “Sabah uyandığımızda ayakkabılarımızın kapının önünde olmadığını fark ettik. Apartmanın güvenlik kameralarına baktık ve saat 05.00 sıralarında apartmana elinde çanta olan birinin girdiğini gördük. O kişi daha sonra çantayı yere bırakıyor ve evlerin önünde ne var ne yok toplayıp götürüyor. Ayakkabı çok önemli değil ama kapımızın önüne kadar gelmeleri, buraya kadar yaklaşmaları gerçekten çok korkutucu. Haliyle bu sabah hem üzüldük hem de korktuk. Eşimin, çocuklarımın, benim, kullandığımız yeni ayakkabılarımızdı. Sağlık olsun ama böyle bir olay olmasaydı daha iyiydi.” ifadelerini kullandı.





''İYİ AYAKABILARI SEÇMİŞ''

Apartmanda yaşayan bir başka sakin Musa Ardışen ise, “Alt komşumuz gece saat 01.00 - 01.30 arası eve gelmiş, sabah erkenden çıkacağı zaman bir bakıyor ki ayakkabılar ortada yok. Sonra apartman grubuna “Benim ayakkabılarım ortada yok, sizde durum nedir?” yazdı. Öğrendik ki hırsız bütün daireleri dolaşmış. Öğle saatlerinde kameralara baktık ve hırsızın çok rahat bir şekilde asansöre bindiğini, en üst kattan başlayıp iyi ayakkabıları seçerek aşağıya kadar indiğini, girişe geldiğinde de ayakkabıları ayıklayıp, poşete koyduğunu gördük. Hırsız, yan binaları dolaşa dolaşa yukarıdaki sokağa kadar çıkmış. Hırsızlar fazla gelmesin buralara, biz Rizeliyiz, burada öyle insanları barındırmayız.” şeklinde konuştu.





''5 DAKİKADA TÜM AYAKKABILARI TOPLAYIP GİTMİŞ''

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi olan Kaan Bayındır da, “Olayın gerçekleştiği saatlerde apartmanda değildim, yönetici grubumuz var ve oradan bana mesaj geldi. Durumu öğrenince apar topar buraya geldim ve kamera kayıtlarını inceledik. Hırsızın 05.55 ile 06.00 saatleri arasında apartmanı giriş yaptığını ve 5 dakika gibi kısa bir sürede apartmandaki tüm ayakkabıları topladığını gördük. Sadece bizim apartmana değil, 15-20 apartmana daha bu şekilde girmişler. Büyük ihtimalle, bunlar tek başlarına değil, grup halinde hareket ediyor. Çok da rahat hareket ettiklerini söyleyebiliriz, herhangi bir çekinceleri yoktu.” dedi.





YARDIM BEKLİYORLAR

Sokak üzerinde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, hırsızların bu denli rahatça kapılarının önüne kadar gelebilmelerinin tedirginliği içerisinde yetkililerden konunun çözümüyle ilgili yardım bekliyor.

Polis, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.