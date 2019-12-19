İzmir'in Balçova ilçesindeki Dalya Sokak'ta, annesi Elif Konuksever ile yolun karşısına geçen 10 yaşındaki Akif Konuksever, ayakkabısının bağcığını bağlamak için durdu.

Ancak bu sırada, virajı dönen bir otomobil, Akif'in sol ayağının üzerinden geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI, KIRIK YOK DENDİ

Oğlunun çığlıkları üzerine olayı fark eden anne, Akif'i hemen Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kırık olmadığı söylenen yaralı Akif, evine gönderildi.

İKİNCİ KEZ HASTANEYE GİTTİKLERİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Artan ağrılar üzerine anne oğlunu, pazartesi günü tekrar hastaneye götürdü. Yeniden muayene edilen Akif'in, sol ayak bileği ile topuğu arasındaki kemiğin kırık olduğu öğrenildi.

Ayağı alçıya alınan çocuğun, ameliyat edilme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Ayakkabısını bağlarken, ayağının üzerinden otomobil geçti

UFAK ÇOCUĞUN AYAĞINI EZEN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Elif Konuksever, olayın ardından yoluna devam eden sürücünün bulunmasını istedi. Anne Konuksever, "Karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol ettim, araç yoktu. Yolu geçtikten sonra karşıya geçtim ve çocuk elimi bıraktı. Zaten bir iki adım sonra kaldırıma çıkacaktık. Oğlumun çığlığı ile arkamı döndüm. Oğlum savrulmuş bir vaziyette yere düşmüş, ağlıyordu. 'Ne oldu, düştün mü?' diye sordum, 'Hayır araba ezdi' dedi. Kafamı çevirdiğimde beyaz bir araba geçti, gitti. Plakasını okuyamadım. Çocuğun çığlığı, etrafımızda toplananlar, bizim yaşadıklarımızın hiçbiri sürücünün dikkatini çekmedi ve durmadı. 'Bir şeyi var mı?' diye sormadı, biz buna çok üzüldük. Şişlik ve morluk olduğu için ayağı geçici alçıya alındı, sonra çıkarılıp gerçek alçıya alındı. Hastanede ne kadar kalacağı hala belli değil. Film sonucuna göre ameliyata alınıp alınamayacağı belirlenecek. Kırılan kemik bilek ve topuk arasında bulunan büyüme kemiklerinden biriymiş, riskli bir yermiş. Bir haftadır okula gitmiyor. Sınav dönemi okulundan ve derslerden uzak kaldı. Psikolojisi de etkilendi. Çok üzgünüz.'' dedi.

''EN AZINDAN BİR ÖZÜR DİLESE BİZİ RAHATLATIRDI''

Yaşanan olay karşısında üzüntü içerisinde olduğunu belirten anne, ''Sürücüden bir haber yok, izini bulamadık. Vicdani olarak en azından, bir özür dilese bizi rahatlatırdı, iyi olurdu. İnsanın bir hayvana çarpınca bile vicdanı sızlıyor, onu kurtarmaya çalışıyor. 10 yaşında masum bir çocuğa çarptı. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Orası viraj ve karşıdan karşıya geçen yayaların önceliği var."