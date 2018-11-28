Ayakları kesilen kedi hayatını kaybetti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde ölümle sonuçlanan hayvana yapılan eziyet hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Paşaköy Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce, ön sağ bacağı ile ön sol bacağının patisi kesilen yavru sokak kedisi bulundu.

Kanlar içerisinde bulunan yavru kediye Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Derneği (HAYSADER) sahip çıktı. Şehzadeler ilçesindeki bir veterinere getirilerek yoğun bakıma alınan kedi bir gün sonra öldü.

"İNSAN DENEN YARATIKLAR ARAMIZDA KOL GEZİYOR"

HAYSADER Manisa Başkanı Gökhan Oğuz Kaya, duruma tepki gösterdi. Başkan Kaya, “İnsan denen yaratıklar aramızda kol geziyor. Güçleri masum ve korumasız canlara yetiyor. Uzun uzadıya lanetler okuyup kelime savaşı vermiyoruz artık. Çünkü bunlar bitmiyor. Her gün yeni bir vahşete uyanıyoruz. Derneğimiz tarafından koruma altına alınan kedi öldü. Bunu yapanların bir an önce yakalanarak, mahkeme önünde hesap vermesini istiyoruz” diye konuştu.