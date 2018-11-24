taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

Öğretmenlik aşkını engeli durduramadı

Adıyaman’da yüksekten düşen ve iki ayağını kullanamayan matematik öğretmeni Bedriye Çiloğlu’na, bu talihsiz kaza, çok sevdiği mesleğini yapmasını engellemedi.

İHA | 24.11.2018 - 17:13..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Adıyaman’da 2014 yılında cam silerken aşağı düşen ve belden aşağısı tutmayan Bedriye Çiloğlu, yaşadığı bu talihsiz kazayla hayata küsmedi. Tam aksine hayata daha çok bağlandı.

Adıyaman, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan 30 yaşındaki Bedriye Çiloğlu, tekerlekli sandalye ile yaşamayı kabul ederek, çok sevdiği mesleğini sürdürdü.

ÖĞRENCİLERİ HAYATA BAĞLADI

Aracı ile okula gelen ve tekerlekli sandalye ile engelli asansörüne binerek sınıfına giren Bedriye Öğretmen, kendisini hayata bağlayan öğrencilerine ders veriyor.

Öğretmenlik aşkını engeli durduramadı

Mesleğini ve öğrencilerini çok seven Bedriye Öğretmen için okul idaresi de okulun giriş katında matematik sınıfı oluşturuldu. Bedriye Öğretmen öğrencilere matematik dersini bu sınıfta veriyor.

Ayakları öğretmenliğine engel olamadı VİDEO

"ÖĞRETMENLİK ÇOK FEDAKARLIK İSTEYEN BİR MESLEKTİR"

Bedriye Çiloğlu, “Engel diye bir şey yoktur. Öğretmenliğin ben, beden işi olduğuna değil, tamamen beyin, gönüllülük ve kalp işi olduğuna inanıyorum. Ben yaşamış olduğum olumsuz olaylardan daha sonra tekrar öğretmenliğe döndüm ve yaşama öğrencilerim sayesinde bağlandım. Öğretmenlik çok fedakarlık isteyen bir meslektir. Biz bu bağlamda öğrencilerimiz için, onların yoluna ışık tutmak için, meşale olmak için buradayız.

Öğretmenlik aşkını engeli durduramadı


Öğrencilerim beni tekrar hayata bağladı. Engelleri aşmamda, engellerimi göz ardı etmemde bana büyük faydaları dokundu. Ben engelli insanların eve tıkanmasını istemiyorum. Özellikle mesleklerini icra etmelerini istiyorum. Bu şekilde hayata bağlanmalarını istiyorum. Öğrencilerim iyi ki var. Ben her defasında öğrencilerimle karşılaştığımda şunu söylüyorum, iyi ki öğretmenim, iyi ki öğrencilerimle birlikteyim.” dedi.

Öğretmenlik aşkını engeli durduramadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin belediye başkan adayları

AK Parti'nin belediye başkan adayları

255
BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

BAE ve Suudi Arabistan prensleri alem yaptı

320
Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

265
Ali Dürüst istifa etti

Ali Dürüst istifa etti

234
AK Parti'de aday heyecanı

AK Parti'de aday heyecanı

241
Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

Cumhur İttifakı'nın kuruluşuyla CHP'nin kaybedeceği iller

121
MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

MHP 3 büyükşehirde aday çıkarmayacak

501
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir