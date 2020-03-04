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Ayasofya'da çıplak poz veren mankene yakalama kararı

Ayasofya ve Kapadokya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

DHA | 04.03.2020 - 16:59..
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Kudüs ve Mısır'daki kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanan ve sonra para cezasıyla serbest kalan Belçikalı manken Marisa Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı.

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene yakalama kararı

Papen hakkında Türkiye'de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene yakalama kararı

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Papen'in ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı.

Ayasofya'da çıplak poz veren mankene yakalama kararı

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