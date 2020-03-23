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Ayasofya'da ezanın akustik testi yapıldı

Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık 1.500 yıllık tarihe sahip Ayasofya tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş ezanın akustik test kayıtlarını gerçekleştirdi.

İHA | 23.03.2020 - 16:48..
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Ayasofya'da ezanın akustik testi yapıldı

Ayasofya Müdürü Hayrullah Cengiz'in özel izni ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların, Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi.

İLK KEZ KAYIT ALTINA ALINDI

Toplam sekiz kamera ve ses kayıt cihazları ile eş zamanlı yapılan kayıtlarda; Ayasofya’nın ses akustiği, ilk kez kayıt altına alınmış oldu.

Ayasofya'da ezanın akustik testi yapıldı

Akustik testi çalışması için, Büyük Ayasofya Cami İmamı Önder Soy ve Büyük Ayasofya Cami Müezzini Ahmet Toraman tarafından Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.

Ayasofya ezan sesiyle inledi

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