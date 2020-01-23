Aybüke Pusat: Tektaşa ihtiyacım yok

Her Yerde Sen dizisindeki partneri Furkan Andıç’la aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat, önceki akşam bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. 2020’nin çok güzel başladığını söyleyen Pusat, yüzük sorusunu duyunca gergin dakikalar yaşadı.

"DİLEDİĞİM HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, 2020’nin çok güzel başladığını belirterek, "Dilediğim her şey çok güzel gidiyor şanslı bir sene" dedi.

"YÜZÜK SORUSUNDA GERİLDİ"

Pusat, gazetecilerin parmağındaki yüzükleri çekmesi üzerine ise "Ne gerek var teketaşa? 24 yaşındayım niye tektaşa ihtiyacım olsun? Güzel bir hayat yaşıyorum çok mutluyum… Sevgilim de olabilir, nişanlım da… Mesele tektaş değil" ifadelerini kullandı.