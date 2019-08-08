taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4932
Euro
6.1742
Altın
1498.57
Borsa
98056.47
Gram Altın
264.727

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

İsrail aya gönderdiği, ancak arızalanarak yüzeye çakılan uzay aracının içindeki su ayılarının halen hayatta olabileceği tahmin ediliyor.

AA | 08.08.2019 - 01:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Nisan ayında Ay'a iniş yapacağı sırada arızalanarak yüzeye çakılan İsrail'e ait insansız uzay aracındaki su ayılarının hayatta kaldıkları tahmin ediliyor.

BBC'nin haberine göre, araştırma ekibinden Nova Spivack, yaptığı açıklamada, uzay aracının içindeki su ayılarının yaşama ihtimalinin çok yüksek olduğuna inandıklarını söyledi.

Nova, su ayılarının mikroskobik, çok hücreli ve dünyadaki en dayanıklı canlılardan biri olduğunun altını çizdi.

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

YILLAR SONRA BİLE SU İLE TEMAS EDİNCE CANLANIYOR

Su ayıları diğer canlı türlerinin aksine uzun süre susuz şekilde yaşayabiliyor. Kurudukları zaman metabolizmalarını yavaşlatan su ayıları, bu sayede seneler sonra bile suyla temas ettiklerinde yaşamlarına devam edebiliyor.

Boyları bir milimetreyi bile bulmayan, Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayıları dinazorların ortaya çıktığı ve yok olduğu dönemlerde de yeryüzündeydi.

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

UZAYDA HAYATTA KALABİLEN İLK CANLILAR

Dünyaya geri getirilecek su ayılarının yaşama döndürülmesi halinde ayda olmanın etkileri gözlemlenebilecek.

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

Su ayıları 2007'de uzayla temas etmesinin ardından hayatta kalabilen ilk canlı olmuştu.

Nisandaki denemede, İsrail'e ait "Beresheet" (Başlangıç) isimli uzay aracının Ay'a indirilme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

3
Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

3
Ersun Yanal: Hücumda iyiyiz ama savunma sıkıntılı

Ersun Yanal: Hücumda iyiyiz ama savunma sıkıntılı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir