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Aydan Üstkanat’tan bir yemek klasiği daha: Yap Ye Paylaş

Yemek alanında etkin bir alan oluşturan Aydan Üstkanat, Yap Ye Paylaş ile okurlarıyla yeniden buluşuyor…

Özel İçerik |
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Aydan Üstkanat’tan bir yemek klasiği daha: Yap Ye Paylaş

Yemek, insanların hayatında özel bir alan. Aydan Üstkanat da bu alandaki özel isimlerden. Sanatın pek çok dalında eğitim alan Üstkanat, Girit kökenli bir aileden geliyor. Ailesinden öğrendiği yemek kültürünü de sanatçı ruhuyla birleştirip yeni bir kimlik ediniyor kendine. Şef, yemek yazarı, stilisti ve fotoğrafçısı olarak anılan Üstkanat, 18 yıldır basında da yer alıyor. Ve bugüne dek çıkardığı 8 yemek kitabı var. Şimdi yeniden ‘Yap Ye Paylaş’ ile okurun karşısında. Yine mevsiminde yiyeceklerle özgün tarifler ve muhteşem fotoğraflar var. Ancak bu kitapta temel bir farklılık var. Üstkanat, sosyal medyadan titizlikle bir araya getirdiği takipçileri ve kendi takip ettikleriyle farklı bir sinerji yakalamış. Bu kitapta özgün tarifleriyle bir araya gelmiş kocaman bir aile var…

Aydan Üstkanat’tan bir yemek klasiği daha: Yap Ye Paylaş

(Aydan Üstkanat)

YAP YE PAYLAŞ

Üstkanat, paylaşım noktasında bir aile olmayı tercih ettiği kitabında sosyal medyanın gücü ile takipçileri ve takip ettikleri ile bir arada. Şimdi diğer hesapların Aydan Üstkanat ve yemekleri hakkındaki düşüncelerini tanıtım bülteninden aktarıyorum…

Un kitabı başucumda duruyor, bazen içim sıkıldığında, bazen yorucu bir gün geçirdiğimde sadece fotoğraflara bakıp mis gibi kâğıt kokusunu içime çekiyorum. Bizler gibi mesleğinin başındaki pastacı/aşçılara ve profesyonel ruhla yemek yapıp fotoğraflayan sosyal medyadaki harika kadınlara örnek oldu ve hep daha fazlasını paylaşmaya devam ediyor.

(@oburvemutlu)

Mutfak benim için aşk, aşkı doğru tanımlayan ve bu yolda neler olabileceğini sınırsızca paylaşan nadir insanlardan biri Aydan Üstkanat.

(@pastalin)

38 yıllık mutfak tecrübemi ben de sosyal medya sayesinde paylaşıyorum. İyi ki Aydan’ı görmüşüm buralarda.

(@nurhansenturan)

Kendime inanma sebebim, başarma gücü buldum onunla. Hep inandığım yolda kendim gibi olmanın önemini yeniden kavradım.

(@birtutammutfak)

Bilgisini cömertçe paylaşmaktan çekinmeyen; yaptıkları bir kenara, henüz yapmadıklarının peşinde koşan üretken, tutkulu ve güç simgesi bir kadın.

(@chefselcukceylan)

Hiç görmeden sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Bazı şeyler sonradan olmaz, onunla doğulur. Aydan mutfak için doğmuş!

(@malaymancar)

Sofra, damak ve zihin hazlarının birleştiği bir mekândır. Aydan Üstkanat bunu en iyi yansıtanlardan.

(@sevgiertasmiz)

Aydan Üstkanat’tan bir yemek klasiği daha: Yap Ye Paylaş

Yap Ye Paylaş

Aydan Üstkanat

Altın Kitaplar

S.: 392

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*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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