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Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e hep aynı rol eleştirisi

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Şener Şen'in hep benzer tipleri canlandırdığını ifade ederek, Şen'i korkaklıkla suçladı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 17:06..
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Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e hep aynı rol eleştirisi

Yeşilçam Sineması'nın efsane isimlerinden olan Aydemir Akbaş, usta oyuncu Şener Şen'i ağır eleştirdi. Akbaş, Zengin Mutfağı oyunuyla tiyatroya dönen Şener Şen'in, hep benzer tipleri canlandırdığını söyledi

"HEP CEPTEN YİYOR"

Akbaş, "Tiyatroda hep cepten yiyor daha önce oynadığı şeyi oynuyor. Hepsi kalıpçı, değişik bir şey yapmasını isterdim." dedi.

Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e hep aynı rol eleştirisi

"KALIPÇI"

Akbaş, "Ona 'yazar Yiğit Okur'un Güvercinler' romanından uyarladığım senaryoyu yollamıştım. Bir kaymakam hikayesi. Tam onluk, ağlatacak, güvercinlerle yaşayacak, neşelendirecek ama beğenmedi. Hepsi kalıpçı." diye konuştu.

Aydemir Akbaş'tan Şener Şen'e hep aynı rol eleştirisi

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