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Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada

Karla kaplı yaylanın yamacına inen ayılar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA |
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Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi.

Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü.

Yağışın ardından güneş açınca, yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı.

AYILAR, KARLI YAMAÇTA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.

Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada VİDEO

Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada

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