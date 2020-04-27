Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 91 bin 472'ye yükseldi.

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Nwakaeme için 10 milyon euro teklif ettiler

Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme için bir Arap ekibi daha devreye girdi. Daha önce Al Hilal'in ilgilendiği Nijeryalı için bu kez Al Ahli, 10 milyon euro önerdi.