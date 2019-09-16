Ayder Yaylası'nda çöp temizliği başladı

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Ayder Yaylası'nda, Dünya Çöp Toplama Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplandı.

"DÜNYAYA MESAJ VERMEK İSTEDİK"

Vatandaşlar ve protokolün el ele vererek gerçekleştirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikten önce bir açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, "Temiz çevre, temiz toplum ve geleceğimiz için Ayder bölgesinde memleketimiz için bu cennet vatanımızda çöpün toplanması için değil, atılmaması için böyle bir etkinlik yaptık. Bugünün münasebetiyle dünyaya mesaj vermek istedik." dedi.

ELDİVENLERİ TAKIP, ÇÖP TOPLADILAR

Daha sonra eldivenlerini giyen Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Kaymakam Soner Divli, protokol üyeri ve vatandaşlar yayla boyunca çöp topladı.