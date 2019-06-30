Ayder yaylasında salıncak çirkinliği

Rize’de yayla turizmi arttıkça yaylacıların da turistlere yönelik hizmeti yeni yeni boyutlar kazanmaya başladı.

HER YERE KURULDU

Doğu Karadeniz’in turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder başta olmak üzere hemen her yaylada salıncakların sayısı artmaya başladı.

Özellikle Ayder Yaylası'nda yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da Ayder’in görünümünü kirletiyor.

FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI VAR

Kiminde insan gücüyle sallanan turistler, kiminde ise makaralı sistemle geriye doğru çekilerek biranda hızlı bir şekilde bırakılıyor. Fotoğraf çektirmek isteyen turistler için ise salıncakların ipleri rengarenk süsleniyor. Bu durum yaylacıları ve turistleri memnun etse de düzensiz olan salıncaklar Ayder’in görüntüsünü çirkinleştiriyor.

Bu çirkinliğe Rize Valisi Kemal Çebere de tepki gösterdi.

"SALINCAKLAR MÜTHİŞ BİR ÇİRKİNLİK"

İnsanların yeşile hasret bırakıldığını dile getiren Vali Çeber, görüntü kirliliğine sebep olan salıncaklar konusunda Ayder’in bağlı olduğu Çamlıhemşin Belediyesinin gereğini yapması gerektiğinin altını çizdi.

Çeber, “Salıncaklar meselesi Ayder bölgesinde çok fazla yoğunlaşıyor. Bu konuda arkadaşlarla değerlendirmelerde bulunduk. Salıncak yapısı itibari ile İmar Kanunu'na muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde, sit kanununa uygunsuz da değil ama müthiş bir çirkinlik. Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir. Yani gidecek, ‘Şurada dört tane salıncak olabilir’ diyebiliyorsa diyecek. Çünkü orası Ayder, belediyenin bir mahallesidir. Yani o bir bina veya kaçak yapı değil. Neticede bir salıncak. Çocuk parkı gibi düşünün.





Tabii bunlara zamanında ‘dur’ demek lazım. Salıncaklar 2-3 taneydi, millet geliyordu, keyifle sallanıyordu. Bunu gördük, bu belki ciddi bir para kapısı olarak görüldü ama bana son 10-15 gündür müthiş bir serzeniş geliyor. Salıncaklardan, meydana getirdiği tehlikeden, kirlilikten, yeşili göremez hale geldik deniliyor. Hem belediyemiz çok duyarlı olsun hem salıncak sahibi arkadaşlarımız duyarlı olsun. Belediyemiz ile görüşsünler, gerekiyorsa belediyemiz onlara bir yer de yer göstersin, varsa öyle bir imkan” dedi.

"HERKES MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HASSAS DAVRANSIN"

Herkesin salıncaklar noktasında hassas davranmasını isteyen Vali Çeber, “Hukuki anlamda arkadaşlarımız onlarla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Ama hepsine yetişmek mümkün değil. Bizim çok daha fazla işimiz var. Bu konuda herkesin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Herkes duyarlı ve hassas davranmasını istiyoruz. Ne benim ne de benim kurumlarımın altından kalkabileceği bir durum bu. Herkes üzerine düşeni yapsın. Herkes mümkün olduğu kadar duyarlı ve hassas davransın” ifadelerini kullandı.