Ayder Yaylası'nda salıncak işgali

Son yıllarda Karadeniz bölgesinde manzaraya karşı kurulan salıncaklar oldukça popüler oldu.

Neredeyse her yaylada benzer salıncaklardan görmek mümkün.

Ancak salıncak eğlencesini paraya çeviren fırsatçılar, Karadeniz'in güzelliklerine zarar vermeye başladı.

Bunun en iyi örneği Ayder Yaylası.

Yıllardır insanların gidip eğlendiği yaylada, eksiden horonların oynandığı türkülerin söylendiği alanlar şimdi salıncak işgali altında.

EĞLENCE DEĞİL TİCARET İŞGALİ

5 dakikalık eğlence için tek kişiden 10 lira alınırken iki kişi binenler 20 lira ödemek zorunda. Salıncaklarda sadece fotoğraf çektirmenin bedeli 5 lira.

Bu tarife Arap turistler geldiğinden değişiyor.

"HAVA ALMAK PARA OLMUŞ"

Ayder'e giden bazı yerli turistler, "Hava almak para olmuş" diyerek yaşananları özetledi.

AYDER'İN ESKİ HALİ