Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar kaldırılacak

Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor.

UYARI YAZISI GİTTİ

Salıncaklardan yer kalmayan yaylada oluşan kirlilik üzerine harekete geçen Rize Valiliği, salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderdi.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, "Kısa süre içerisinde yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş 'Burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum' diyor haklı olarak. Biz de karşılığını vererek devlet olarak onları alacağız. Salıncaklara yoğun bir talep olduğu söyleniyor. Yaylada uygun, bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir.

YEŞİL ZEMİN GÖZÜKMÜYORDU

Yaylada festival alanı diye nitelendirilen alanda, insanlar 'salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk' dediği o alanda, salıncaklara müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ayder Yaylası'nda oluşan salıncak işgali, yerli turistleri de rahatsız etti.

HORON OYNAYACAK YER KALMADI

Gördüğü manzara nedeniyle oldukça üzgün olduğunu söyleyen Sinan Özen, "Eskiden buraya gelip horon oynayıp türkü söylerdik. Şimdi salıncaklar nedeniyle adım atamaz olduk. Salıncakların kaldırılacak olması, çok doğru bir karar." dedi.