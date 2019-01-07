Ayder'de yayla kentsel dönüşümü uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve 'imar kirliliği' tartışmalarıyla gündeme gelen Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşümün nisan ayında başlatılacağını açıklaması, yayla sakinlerini heyecanlandırdı.

TRAMBÜSLER ZİYARETÇİLERİ YAYLA MERKEZİNE TAŞIYACAK

Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına çıkacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak.

BAKAN AÇIKLADI, NİSANDA BAŞLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 29 Aralık'ta Rize'ye yaptığı ziyaret sırasında Ayder Yaylası'ndaki Kentsel Dönüşüm Projesi'nin nisan ayında başlayacağını açıkladı. TOKİ'nin etaplar halinde uygulayacağı projede yol, otopark ve kaplıca havuzları yeniden inşa edilecek.

Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Avusor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Proje altyapı ve üstyapı ile devam edecek. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak.

SARI: ÜLKEYE GÜZEL BİR AYDER KAZANDIRILACAK

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, nisan ayında başlayacak kentsel dönüşümü beklediklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm kademe kademe ilerleyerek tamamlanacak. Vatandaşlarımızın ve işletme sahiplerinin mağdur edilmeyeceği bir süreç olacak. Bölgemize, ülkemize inşallah güzel bir Ayder kazandırılacak. Geniş otoparkı olan trafikte sorun yaşamayan mimari anlamda daha düzgün bir görüntüye kavuşacağız. Hizmet kalitesi de bununla beraber artacaktır. Teleferik projesine de hemen akabinde başlanmasını istiyoruz. İnsanlarımızın beklentisi güzel. İnşallah güzel bir netice elde edilecektir.” dedi.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor.

Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.