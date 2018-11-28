Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirileceğini söyledi.

İZMİR'DEN ANTALYA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

İhalesi yapılacak kesimin İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun, 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak.

SEYAHAT SÜRECİ 3 SAATE İNECEK

Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6- 7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ve bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını bildirdi.

Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi. Bu sayede, Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşılacağını vurgulayan Tutaş, söz konusu ihale için 4'ü yabancı, 13'ü yerli olmak üzere toplam 17 şirketin ihale dokümanı satın alarak başvuru yaptığını ifade etti.

YAPIM SÜRESİ 3 YIL OLARAK PLANLANDI

Tutaş, proje hakkındaki teknik bilgileri de aktararak, "Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer almakta olup, yapım süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. Geçiş ücretleri otomobil ve kilometre bazında 5 euro/sent olarak ücretlendirilecektir."

Tutaş'ın konuşmasının ardından yapılan ihalede iki konsorsiyum teklif verdi. İhale sonucu, dokümanların ayrıntılı incelemesi sonrası Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:

- Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı

- Bergiz İnşaat AŞ. ve Arda Müh. San. ve Tic. AŞ. iş ortaklığı