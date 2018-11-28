taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2523
Euro
5.9294
Altın
1213.4
Borsa
94245.89
Gram Altın
204.957

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek. Düzenlenen ihaleyle 2 konsorsiyum teklif sundu.

AA | 28.11.2018 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Projeler
Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin yap-işlet-devret (YİD) modeliyle gerçekleştirileceğini söyledi.

İZMİR'DEN ANTALYA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

İhalesi yapılacak kesimin İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun, 154 kilometrelik ikinci etabını kapsadığını belirten Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak.

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

SEYAHAT SÜRECİ 3 SAATE İNECEK

Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6- 7 saat süren seyahatin, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ve bu sayede iki turizm kentinin birbirine bağlanacağını bildirdi.

Tutaş, Aydın- Denizli Otoyolu Projesi'nin, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracağını dile getirdi. Bu sayede, Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu şekilde kara yoluyla ulaşılacağını vurgulayan Tutaş, söz konusu ihale için 4'ü yabancı, 13'ü yerli olmak üzere toplam 17 şirketin ihale dokümanı satın alarak başvuru yaptığını ifade etti.

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

YAPIM SÜRESİ 3 YIL OLARAK PLANLANDI

Tutaş, proje hakkındaki teknik bilgileri de aktararak, "Otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisi yer almakta olup, yapım süresi 3 yıl olarak planlanmıştır. Geçiş ücretleri otomobil ve kilometre bazında 5 euro/sent olarak ücretlendirilecektir."

Tutaş'ın konuşmasının ardından yapılan ihalede iki konsorsiyum teklif verdi. İhale sonucu, dokümanların ayrıntılı incelemesi sonrası Görevlendirme Komisyonu kararıyla resmiyet kazanacak.

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi ihalesine 2 teklif

İhaleye teklif veren firmalar şöyle:

- Powerchina International Group Limited, Powerchina Road Bridge Group Co. Ltd., Özgün İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı

- Bergiz İnşaat AŞ. ve Arda Müh. San. ve Tic. AŞ. iş ortaklığı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da akaryakıt krizi

Almanya'da akaryakıt krizi

109
Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı

64
Yunanistan, yine provokasyon peşinde

Yunanistan, yine provokasyon peşinde

197
Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

31
Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

Yeşim Erbil: Abim bunu öğrendiğinde çok üzülecek

30
Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

Akdeniz'de enerji fırsatçılığı

39
Dünya Satranç Şampiyonası'nda bitmeyen mücadele

Dünya Satranç Şampiyonası'nda bitmeyen mücadele

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir