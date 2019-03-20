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Aydın Karacasu'da okullar tatil edildi

Denizli’de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Aydın’ın Karacasu ilçesinde okullara 1 gün ara verildi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 13:31..
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Aydın'ı bölgeye en yakın iki ilçesi olan Karacasu ve Buharkent'te de şiddetli hissedildi.

Depreme derste yakalanan öğrenciler tahliye edilirken, Acıpayam ile komşu olan Karacasu'da yaşanan panik nedeniyle ilçede okullar1 günlüğüne tatil edildi.

VALİ DUYURDU

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada; "Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O sebeple Karacasu'da biraz daha fazla hissedildi. Öğrenciler sınıflara girmek istemediler o yüzden kaymakamlıkla okulların tatil edilmesi uygun görüldü."dedi.

Aydın Karacasu'da okullar tatil edildi

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