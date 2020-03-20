Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 15 kişi yakalandı

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Koronavirüsle mücadelede ellerimizi nasıl yıkamalıyız

Uzmanlar tarafından koronayla en etkili mücadele yöntemi olarak önerilen el yıkama alışkanlığına her ne kadar uysak da, sabunun elin tüm yüzeyine dağılması oldukça önemli.