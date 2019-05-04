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Aydın otobüsünde 473 uyuşturucu hapla yakalandı

Kuşadası polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otobüsün yolcusu, yanındaki poşette 473 uyuşturucu hapla yakalandı.

DHA | 04.05.2019 - 17:28..
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İzmir'den Kuşadası'na giriş yönünde, dün kontrol noktası oluşturan ekipler denetim yaptı.

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

Durdurulan bir yolcu otobüsündeki yolculardan birinin, çelişkili sözleri üzerine parmak izi incelemesi yapıldı. Şüphelinin polise verdiği kimliğin sahte, adının ise M.M. olduğu tespit edildi. M.M.'nin, daha önce uyuşturucudan gözaltına alındığı, olası bir polis kontrolünde uyuşturucuyla bağlantısının çıkmaması için sahte kimlik düzenlediği öğrenildi.

473 ADET UYUŞTURUCU HAP

M.M.'nin üst aramasında ise bir poşete sarılı halde, 473 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.M., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın otobüsünde 473 uyuşturucu hapla yakalandı

Aydın otobüsünde 473 uyuşturucu hapla yakalandı

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