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Aydın ve İzmir’de kiraz ve cevizler zarar gördü

İki şehirde 50 dakika içerisinde metrekareye 7-8 kilogram yağış düştü. Yağış bazı bölgelerde tahribata neden oldu.

İHA | 16.06.2019 - 11:47..
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Aydın ve İzmir’de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

KİRAZ VE CEVİZLER ZARAR GÖDÜ

Yaklaşık 50 dakika içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 7-8 kilogram yağış düşerken yağışlarda dolunun etkili olduğu bölgelerde kiraz ve cevizler zarar gördü.

YAĞIŞ YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Sağnak yağış, Aydın merkez, Köşk, İncirliova, Germencik, Sultanhisar, Yenipazar ve Nazilli ilçelerinin yayla kesimleri ile İzmir’in Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinde meydana geldi. Şiddetli yağış özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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