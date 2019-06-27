Aydın'da 107 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik 2'si karada 2'si denizde 4 ayrı operasyon düzenledi.
KARADA VE DENİZDE GÖZALTI
Termal kameralarla gerçekleştirilen operasyonlarda 48'i karada, 59'u ise denizde olmak üzere toplam 107 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 3 Türk şüpheliden 1'i deniz, 2'si de karada gözaltına alındı.
107 GÖÇMENİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan kaçak göçmenler Didim Limanı'na götürülürken, gözaltına alınan 3 organizatörün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 107 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne gönderildi.