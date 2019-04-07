Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 8 sınıf öğrencisi R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.