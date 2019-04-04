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Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk 41 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 04.04.2019 - 01:55..
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Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Didim’e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.

Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

14 KİŞİLİK BOTTA 41 KİŞİ VARDI

Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kapasitesinin 3 kat üzerinde göçmenin bindiği lastik botu durdurarak, içerisindeki 38 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı

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