Ege Denizi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Didim’e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi.
Aydın'da 41 kaçak göçmen boğulmaktan kurtarıldı
14 KİŞİLİK BOTTA 41 KİŞİ VARDI
Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, kapasitesinin 3 kat üzerinde göçmenin bindiği lastik botu durdurarak, içerisindeki 38 Suriye, 2 Filistin ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmeni kurtardı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.