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Aydın'da 68 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası açıklarında yakalanan göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA | 10.11.2019 - 20:46..
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Kuşadası açıklarında 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

LASTİK BOTTA 19 KİŞİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri önceki gün gelen bir ihbarla, Pamucak Sahili açıklarındaki lastik bir botla bir grup göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 15'i Suriye, 4'ü Afganistan uyruklu 19 göçmen yakalandı.

AYNI GÜN İKİNCİ İHBAR

Aynı gün saat 4:20'de ise yine Kuşadası açıklarında kaçak geçiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 32'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 3'ü Filistin uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Her iki olayda yakalanan 68 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'da 68 kaçak göçmen yakalandı

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